Një fakt të tillë Koçi e ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjete sociale. Megjithatë në këtë ditë të veçantë për këngëtaren nuk ka munguar urimi i motrës së saj më të vogël Eni.

“Krahë për krahë apo me milje larg, motrat do të jenë gjithnjë të lidhura me zemër. Gëzuar ditëlindjen motër. Nuk mund të kërkojë për një motër më të mirë sesa ty! Gezuar Ditelindjen e shtrenjta ime !,”-përfundon postimi i Enit në rrjete sociale si dedikim për të motrën./Gazeta Express/