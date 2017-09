Një histori dashurie brenda gjakut lindi para dy viteve. Një adoleshente, asokohe vetëm 15 vjeç dashurohet me një 24-vjeçar, i cili jetonte një fshat më larg saj. Askush prej tyre nuk e dinte se bashkë i lidhte i njëjti gjak…por vazhduan historinë e tyre të bukur pa e ditur se një ditë pasojat do të ishin fatale për të dy.

Për shkak të zonës që i rrethonte, çifti takohej fshehtas, që askush mos t’i shikonte. Dy vite shkëmbenin mesazhe, flisnin me orë të gjata në telefon shfrytëzonin çdo rast për të qenë pranë njëri-tjetrit, shkruan”BW”

Në janar të këtij viti vajza shfaqi disa shqetësime me barkun. Kishte fryrje dhe dobësi trupore. Të dyja nënë e bijë shkojnë tek mjeku i fshatit nga eko-ja u zbulua se vajza ishte shtatzënë dhe në muajin e 6-të, ku për shumë pak kohë do të sillte në jetë një vajzë. Lajmi ishte i rëndë për nënën, babain dhe pjesëtarët e tjerë të familjes.

Adoleshentja në fillim nuk tregonte emrin e djalit që kishte marrëdhënie prej më shumë se dy vitesh. Prindërit e detyruan të tregonte se kush ishte babai i fëmijës. Në fund e dorëzuar ajo tregon emrin. Ai emër dhe mbiemër ra si bombë në familje pasi ishte kushëriri i saj.

Rruga për të zgjidhur këtë problem apo për të ndërtuar një kurorë brenda familjes nuk ishte e lehtë. Familja e vajzës që në fillim u kundërshtua nga familjarët e djalit. Ata nuk pranuan asgjë sikurse dhe vetë djali.

Nuk munguan as denoncimet në polici. Sot çështja është në gjykatë. Foshnja është 4 muajshe dhe jeton me nënën adoleshente dhe gjyshërit. Familja e vajzës kërkon që e bija me mbesën të shkojë në familjen ku i takon.

Nëna e 17-vjeçares ka qenë në studion e emisionit me ‘Zemër të hapur’, ndërsa ka treguar të gjithë peripecitë e saj me vajzën, që nga shtatzënia dhe deri tek denoncimet në polici.

“Kam bërë një jetë me vuajtje. Kam punuar për bukën e gojës. Çunat punonin për veten. Unë kisha veç këtë vajzë në shtëpi, tjetrën e kisha martuar. E kam kuptuar që kur ika tek vajza tjetër, pashë që kësaj i ka dhënë një nr.telefoni një djalë. Unë e shihja që fliste në telefon. Kur po ankohej për dhimbje barku, mora vesh që ishte shtatzënë. Por kur vendosëm që ta hiqnim, e mori djali në telefon dhe i tha që do e marr bashkë me vajzën. Por ne pritëm dhe ai nuk erdhi. Na gënjeu. Mora vëllain në telefon, dhe i tregova të vërtetën, shkuam tek shtëpia e tij dhe nuk na pranoi. Kam bërë 11 denoncime, por veç dy ngelën të tjerat u fshinë. Ajo e dinte kush ishte, por nuk e linte të tregonte, pasi ai e kërcënonte se do e shtypte me makinë se ishte shofer”, tha nëna e vajzës.

Mes të tjerash analizat e ADN-së treguan se kushëriri nuk është babai i vajzës së vogël.

VAJZA

Për çfarë nuk je dakord me mamin?

Jam dakord me të gjitha.

Si e njohe babain e vajzës? Ai është?

Po ai është. Me telefonin e mamit u njoha. Ai më dha numrin. Më propozoi për t’u lidhur.

Pranove menjëherë?

Po, me dëshirën time dhe të tijën.

Si takoheshit?

Në hotel. Vinte më merrte ai me makinë. Nuk e dinte asnjëri.

Sa kohë vazhdoi lidhja?

Deri në klasën e nëntë.

Çfarë të premtoi?

Më tha do të marr.

Analiza e ADN-së tregon se babai nuk është ky djalë?

Po, se ka dhënë lekë. Analiza ka dalë se ka dhënë pare. Jam e sigurt 100% se ka dhënë lekë.

Kur e kuptove se ishe shtatzënë?

Kur shkova tek mjeku. Ai më tha se je shtatzënë. Nuk e dija.

Ke biseduar me djalin pas lindjes së vajzës?

Jo, nuk kam folur. Që ditën që mora vesh se isha shtatzënë.

Kur e mësove se ishit kushërinj?

Kur e zbuloi mami më tha që ishim kushërinj.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!