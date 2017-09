Austria Vienna ka humbur me rezultat të thellë 5-1 në shtëpi nga skuadra e madhe italiane, Milan.

Milani ka fituar ndeshjen e parë të grupeve të Ligës së Evropës, pasi ka mposhtur në udhëtim skuadrën austriake, Austria Vienna.

Golat në këtë takim u shënuan nga Alexander Borkovic (47’) për vendasit, ndërsa Hakan Calhanoglu (7’), Andre Silva (10’, 20’, 56’) dhe Suso (63’).

Lojtari më i vlerësuar i ndeshjes ishte pikërisht Silva, i cili u notua me 9.5, ku me po atë notë u notua edhe Calhanoglu, ndërsa nota më e ulët shkoi për mbrojtësin Abdul Mohammed që u vlerësua me 5.0. /Telegrafi/

