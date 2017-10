A shkakton pornografia e tepërt disfunksionin erektil?

Mendim i rrënjosur është që pornografia e tepërt shkakton pamundësinë e ngritjes së ereksionit gjatë aktiviteteve seksuale në jetën reale. Megjithatë, nuk është mu ashtu.

Hulumtuesit amerikanë nga Asociacioni i Urologëve, kanë qëndrim krejtësisht tjetër.

Meqenëse nuk ekziston dëshmi shkencore që filmat pornografikë shkaktojnë disfunksion erektil, ata kanë kërkuar shkaktarin diku tjetër.

“Ekzistojnë tri studime laboratorike të cilat kanë treguar që shikimi i pornografisë nuk ka lidhje me disfunksionin erektil”, thotë dr. Nikol Praus, transmeton Telegrafi.

Në të vërtetë, mjekët thonë që problemi qëndron në stilin e masturbimit, jo në shikimin e përmbajtjeve pornografike.

Masturbimi nën presonin e madh dhe vetëm me fërkim nuk është diçka që lehtë mund të imitohet gjatë marrëdhënies seksuale për ç’shkak shumica e meshkujve më vonë mund të kenë problem me ereksionin dhe me arritjen e orgazmës.

Pra, mënyra me të cilën përjetojnë orgazmën është krejtësisht ndryshe dhe mbase më e vrazhdë.

Mirëpo, as filmat pornografikë nuk janë të parrezikshëm – të rrezikshëm janë për psiken, sepse ofrojnë pritje joreale në seks, të cilat më vonë çojnë në anksiozitet. /Telegrafi/