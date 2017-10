A e dini se Coca-Cola përdoret edhe për këtë?

Sidoqoftë, pija në vetvete është një ‘helm’ absolut për metabolizmin e njeriut. Cola është shumë afër nivelit të aciditetit të acidit të baterisë dhe si pasojë ajo mund të pastrojë sipërfaqet ekuivalente për të dhe shpesh më mirë se shumë pastrues shtëpiak.

Në disa vende të botës është më lirë të blesh Cola se sa ujë të pastër. Cola përdorë ‘propagandë publike’ për t’i bindur konsumatorët dhe gjithë kombet e tjera se është një kompani ‘mjedisore’ kur në fakt është e lidhur me ndotjen, mungesën e ujit dhe sëmundjet.

Njerëzit të cilët e konsumojnë atë kanë 48% më shumë gjasa që të kenë sulm në zemër dhe tru, krahasuar me njerëzit që nuk e pinë atë fare apo jo çdo ditë. Një studim i publikuar në revistën ‘Respirology’ tregon se kjo pije është e lidhur edhe me sëmundje të mushkërive dhe çrregullime tjera të frymëmarrjes.

Cola vepron si një pastrues acidik. Sasia e acidit që gjendet në të është e mjaftueshme për të prishur smaltin e dhëmbëve tuaj, duke i bërë ata më të ndjeshëm ndaj prishjes.

Për ta dëshmuar se Cola nuk është e mirë për trupin e njeriut, më poshtë mund të mësoni për mënyrat praktike të përdorimit të Colas si një pastrues:

1. Heqë njollat yndyrë nga rrobat dhe pëlhurat.

2. Heqë ndryshkun.

3. Heqë njollat e gjakut nga rrobat.

4. Pastron njollat e naftës nëse punoni në një garazh të veturave.

5. Vret kërmijtë dhe insektet; acidi i vret ato.

6. Pastron motorin e veturës; Shpërndarësit e Colas e kanë përdorur këtë teknikë për dekada të tëra.

7. Heqë çamçakëzin nga flokët; Në një tas të vogël, hidhni pak Cola dhe vendosni flokët ku iu është ngjitur çamçakëzi dhe lëreni disa minuta. Ai do të shkrihet!

8. Heqë njollat në qilim. Duke aplikuar Cola-n, duke e fërkuar qilimin dhe më pas duke e pastruar atë me ujë me sapun do t’i heqë njollat.

9. Pastron tualetin; Mund ta vendosni në ulësen e tualetit, ta lini për pak dhe më pas do të pastrojë gjithçka!