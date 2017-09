5 gjërat që mendojnë meshkujt menjëherë pas seksit

Sipas tyre janë 5 gjëra kryesore që dominojnë. Ndoshta ndonjë mendim tjetër edhe mund t’ju ketë shpëtuar, por le t’i hedhim një sy:

1. Hej, thjesht bëmë seks, ishte i mrekullueshëm

Meshkujt, pasi kryejnë aktin seksual, nuk mendojnë aq thellë sa femrat. Ata thjesht ndihen të kënaqur dhe kaq.

2. Tani do ishte shumë mirë të hanim pica

Pasi bëjnë seks meshkujt mendojnë të hanë diçka të shijshme, pasi kanë djegur kalori. Një picë, do ishte ideale dhe do i lumturonte.

3. Arriti ajo në orgazëm apo u shtir?

Një nga gërat që i mundon meshkujt, pas seksit është nëse partnerja vërtetë u kënaq apo u shtir. Sipas ekspertëve, në shumicën e rasteve kudo në botë, femrat shtiren për orgazmën.

4. Nuk e di nëse jam më i miri që ajo ka pasur

Krahasimi për meshkujt është më i theksuar. Ai mendon nëse ka qënë mashkulli më i mirë në shtrat që ajo ka pasur deri në momentin që shkuan së bashku. Epo mendohuni gjatë se përgjigjen e saktë femra nuk do t’jua japë!

5. Nëse dëshiron sërish, duhet të presësh pak

Meshkujt nuk janë makineri seksi, prandaj femrat duhet të jenë më shumë të mirëkuptueshme për këtë gjë. Ai mendon se i duhet pak të pushojë, që të rinisë aktin.