10 fakte të padëgjuara që femra e meshkuj duhet të dinë për thithkat

Jeni fiksuar ndonjëherë pas thithkave tuaja duke menduar nëse janë normale apo jo?Me sa duket ato vijnë me një larmi ngjyrash dhe përmasash. Jo vetëm kaq, por mund t;iu falin kënaqësi të paimagjinueshme, ndihmojnë të ushqeni një bebe, si dhe ju paralajmërojnë për sëmundje serioze. Thjesht janë fantastike! Ja çfarë duhet të dini për to:

1. Mund të zmadhohen

Ato kanë aftësi të zmadhohen nga faktorë të ndryshëm. Nëse shtoni në peshë apo jeni shtatzanë, përgatituni t’I shihni disa centimetra më të mëdha dhe mos u çudisni aspak.

2. Kanë ngjyra të ndryshme

Rozë e lehtë, ngjyrë brik, kafe e errët: pigmenti I thithkave tuaja ndryshon në varësi të etnicitetit dhe ngjyrës së lëkurës. Po ashtu si madhësia, ngjyra e thithkave ndryshon në varësi të hormoneve.

3. Ju falin kënaqësi

Thithkat janë një zonë erogjene për shumë femra. Sipas një studimi të bërë në 2011-ën, nëse thithkat stimulohen, kënaqësia e tyre mund të jetë e njëjtë ashtu sikurse stimulohet klitori apo vagina.

4.Thithkat mund të bëjnë të kaloni në orgazëm

I njëjti studim arriti në përfundimin se stimulimi I tyre mund të bëjë femrën të kalojë në orgazëm, por kjo nuk ndodh në të gjitha femrat.

5.Ndonjëherë gjenden tre të tilla në trupin e njeriut

Nuk është e pazakontë të ketë meshkuj dhe femra të lindur me tre thithka (apo katër, pesë). Këto thithka ekstra të njohura si “thithka të shtuara”, ngjajnë me një nishan.

6. Supozohen të jenë me gunga

Nëse shihni përreth tyre, ato duken si sipërfaqja e hënës. Këto gunga në areola mund të jenë fshikëza, gypa, ose gjëndra vaj që prodhojnë lëng lubrifikues.

7. Ndonjëherë këto gunga janë një lajm I keq

Një kancer i rrallë në gjoks e quajtur Paget, mund të vijë në formën e një gunge të kuqe prane thithkave. Nëse vini re diçka të tillë dhe shihni që nuk po zhduket, bëni një vizitë të menjëhershme tek mjeku.

8.Thithkat nuk e duan palestrën

Të ushtrohesh bën mirë për trupin dhe shëndetin, por jo për thithkat. Kjo sepse ato thahen, skuqen madje edhe mund të dëmtohen teksa fërkohen me reçipetat sportive. Përdorni një lloj kremi enkads për to para stërvitjes.

9.Gjoksi rrjedh gjatë shtatëzanisë

Kjo ndodh për shkak të rritjes së volumit të gjinjve, dhe nuk ndikon në procesin e mëtejshëm të ushqyerjes me gji. Nëna mund të vërejë rrjedhje më të mëdha gjatë javëve të fundit të shtatëzanisë, në të cilat edhe gjoksi është më i fryrë. Rrjedhje nga gjinjtë mund të ketë edhe gjatë ushqyerjes me gji, sidomos nëse nëna ka një gjoks me volum të madh, dhe kryesisht pasi fëmija ka pirë. Këshillohet përdorimi i kupave thithëse të cilat e mbrojnë gjirin edhe nga çarjet.

10.Sekrecionet e gjinjve në shtatëzani dhe gjatë gjidhënies

Duke filluar nga muaji i 5-të i shtatëzanisë gruaja mund të fillojë të shikojë sekrecione të trasha dhe me yndyrë. Këto sekrecione prodhohen nga gjendrat “Montogomery” në mënyrë që ta mbajnë lëkurën të butë dhe të hidratuar.